رئيس «أولمبيك ليون» يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا

المصدر: ليون - د.ب.أ

طالب رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، جان ميشيل، بإلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ الدوريات الوطنية في الدول الأوروبية. ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس النادي المتصدر جدول الدوري الفرنسي، قوله: «يجب اتخاذ القرار والتحلي بالشجاعة، وإلغاء دوري الأبطال ونهائي الكأس والمباريات الدولية، والتركيز فقط على الدوري». وأوضح أولاً: «إذا كنا عازمين على إنقاذ دوري الدرجة الأولى، فيجب أن يتم إنهاؤها قبل الـ30 من يونيو المقبل».

وكان ليون فاز على ملعبه بهدف نظيف على يوفنتوس تورين الإيطالي، في مباراة الذهاب بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أن يتم إلغاء مباراة الإياب.