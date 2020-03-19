فيفياني: واثق ببقاء الفجيرة في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعرب مدرب فريق الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، عن ثقته بنجاح فريقه في البقاء بين مصاف أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم موسماً جديداً، واستعادة النتائج الإيجابية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق متوقف عن التدريبات اليومية في الوقت الحاضر، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس (كورونا)، وأنا بصدد إعداد برنامج للتدريب، للحفاظ على اللياقة البدنية عن بُعد، وإرساله للاعبين كي لا تتأثر لياقتهم البدنية خلال التوقف الاضطراري في الوقت الحاضر».

وأوضح: «الصحة العامة للإنسان أهم من الرياضة وكرة القدم، لذا أشكر مجتمع الإمارات والفجيرة خصوصاً، للدعم المعنوي الذي ألقاه هنا، ومواساتهم لي للظرف الذي يمر به بلدي إيطاليا بسبب التفشي الواسع لـ(كورونا)، فهذا الدعم خفف عنه كثيراً، لاسيما أن مدينة في إيطاليا فيسينزا من المناطق التي حدثت بها إصابات كثيرة، إلا أن عائلته وأصدقائه بخير».

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