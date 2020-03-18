رسميا .. تعيين خالد الدوخي مديرا فنيا لحكام كرة القدم خلفا لاستيف بنيت

المصدر: المصدر: الإمارات اليوم-دبي

وافق اتحاد كرة القدم على استقالة المدير الفني للحكام والمسؤول عن تقنية الحكم الفيديو، الإنجليزي ستيف بنيت، ما قرر اتحاد كرة القدم تعيين الحكم الدولي السابق خالد الدوخي مديراً فنياً للحكام نظراً لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "يحرص اتحاد الكرة دائما على تطوير سلك التحكيم الذي يعد عنصراً مهماً في منظومة كرة القدم كما يحرص الاتحاد على دعم قضاة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لهم لغرض تطوير أدائهم من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع أكاديمية حكام المستقبل والتعليم المستمر فنيا واداريا، وكذلك من خلال إقامة الورش الفنية التي يشارك فيها خبراء دوليين من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.