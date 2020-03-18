نادي الشارقة يوقف الأنشطة المتعلقة بالتجمعات ويعقم الملاعب والصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إيقاف كل الأنشطة المتعلقة بالتجمعات، بما فيها تدريبات الفرق الرياضية، وتعقيم وإغلاق الملاعب والصالات وغرف الملابس، وتعديل أوقات الدوام اليومي في الإدارات، كما تمت مخاطبة جميع المستثمرين داخل النادي بإيقاف النشاط، واتباع التعليمات الوقائية للجهات الإدارية والصحية بإمارة الشارقة.

وقال بيان صحافي: «جاءت هذه القرارات والإجراءات في كل قطاعات وإدارات وشركات وفروع النادي، بناءً على التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة، وتنفيذاً لتعليمات الجهات الإدارية والصحية في حكومة الشارقة، وتماشياً مع حملة (ملتزمون يا وطن)، في إطار حرص نادي الشارقة على التفاعل بإيجابية مع الحملة، لدعم وتعميم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطات المختصة في الدولة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وجاء في البيان: «نظم نادي الشارقة ندوة توعية بفيروس كورونا للعاملين ومنتسبي النادي، وأوصت الندوة باتباع طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، كالاهتمام بنظافة الأكل المتناول والأدوات الشخصية، ونظافة الأيدي، وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، ولبس الكمامات، والابتعاد عن الأشخاص المشكوك في إصابتهم، واستخدام المناديل الورقية المعقمة، والاهتمام بالنظافة العامة، وتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وتقصي المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب نشر الشائعات».