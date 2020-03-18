اكتمال مجلس إدارة الرابطة بتعيين السويدي والكعبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اكتمل مجلس إدارة رابطة المحترفين، أمس، بتعيين عضوين جديدين، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد في مقر اتحاد الكرة. وأعلنت الرابطة في بيان صحافي التحاق جواهر السويدي وسعيد الكعبي بالأعضاء المنتخبين في الجمعية العمومية التي أقيمت في 9 الجاري.

وتعتبر السويدي أول عنصر نسائي ينضم إلى مجلس إدارة الرابطة منذ تأسيسها، وهي من مواليد 1984، حاصلة على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد، بكالوريوس في العلوم التطبيقية، وتعمل في قطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة. ويعد الكعبي (مواليد 1992)، أصغر الأعضاء سناً في تاريخ مجلس الإدارة، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعضو فريق العمل العيناوي، وباحث في الأساليب العلمية التطويرية بكرة القدم.