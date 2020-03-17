جمعة الشامسي: عدم النقل التلفزيوني لمباريات "الأولى" أثر على حظوظ المتنافسين للصعود

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية جمعة عبيد الشامسي عدم النقل التلفزيوني للكثير من مباريات الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى واقتصار ذلك على عدد قليل من المباريات ساهم بالحاق ضرر كبير في حظوظ الفرق التي تتنافس على الصعود لدوري الخليج العربي، على العكس مما حظيت به في المواسم الماضية من نقل تلفزيوني وبرامج تحليلية ساهمت بتطوير البطولة واخذت بها نحو مراحل جيدة.

وحدد الشامسي عددا من العوامل التي تأثر بسببها دوري الدرجة الاولى وابرزها التحكيم ودور ذلك بتسليط الضوء على الاخطاء التي يقع بها قضاة الملاعب اضافة الى غياب البرامج التي تركز على المباريات بشكل يساعد الاداريين والمدربين واللاعبين على النهوض بفرقهم مثل ما يحدث في دوري الخليج العربي فضلا عن ان نقل المباريات يشجع اللاعبين انفسهم على تطوير مستوياتهم وبما ينعكس على المردود الفني الكامل للاعب وبشكل ايجابي، وينعكس ايضا على قوة منافسات الدوري، بشكل ثان، مطالبا ان يتم نقل المباريات المتبقية عند استئناف المنافسات وفي المواسم المقبلة.

وقال الشامسي لـ"الامارات اليوم": ان من اهم الاسباب ابتعاد النقل التلفزيوني عن مباريات اندية الاولى هو الاخطاء التحكيمية التقديرية التي ارتكبت من قبل قضاة الملاعب وبقيت بعيدة عن انظار الشارع الرياضي بسبب عدم تصويرها وعدم وجود برنامج تحليل تحكيمي لها وهو ماقاد الى عدم الحد منها.

واضاف: انتقاد التحكيم من قبل ادارات الاندية ليس للدفاع عن حقوقها، والتقليل من دور حكام المباريات بل العكس فنحن نقدر الدور الذي يقوم به قضاة الملاعب والمسؤولية التي تقع على عاتقهم ولكن غياب النقل التلفزيوني اثر بشكل كبير على المردود الفني العام للمباريات.

وتابع: بالنسبة لنادي الحمرية فقد تأثر كثيرا بالاخطاء التحكيمية التقديرية ومنها في المباراة الاخيرة مع دبا الفجيرة وكانت مباراة مصيرية بالنسبة لنا ونقاطها مهمة، وكانت من اهم المباريات في الجولة الماضية ولولا عدم السماح بحضور الجمهور للمدرجات لكانت مباراة جماهيرية وبالرغم من ذلك لم تحظى بالنقل التلفزيوني، مما حرم الجمهور وايضا لجنة الحكام من الوقوف على مجريات المباراة، وتابع: عدم النقل التلفزيوني للمباريات قلل من تسليط الضوء على الاخطاء التحكيمية التي تحدث في المباريات لعدم توفر عوامل مراجعة المباريات من قبل القائمين على لجنة الحكام ومنها تقنية الفيديو والعمل على تصحيح الاخطاء في المباريات اللاحقة كي لاتتكرر.

واكمل الشامسي: هدفنا دائما هو خدمة الرياضة الاماراتية في جميع الجوانب ومنها في كرة القدم وبما يساهم بنهضتها نحو الافضل، لذلك فإن تسليط الضوء على الاخطاء التحكيمية ليس انتقادا بل توجه نسعى من خلاله لعدم تكرارها لكي لاتتأثر الاندية بها خلال المباريات بشكل كبير وتقلل من حظوظها في الصعود لدوري الخليج العربي.