محمد المري: قرار إغلاق صالات بناء الاجسام مسؤولية مجتمعية للحد من كورونا

المصدر: محمد فاضل - دبي

طالب اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية ممارسي اللعبة بضرورة الالتزام بقرار ايقاف النشاطات الرياضية في الصالات والاندية المتخصصة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بايقاف النشاطات بشكل كامل، وبما يساهم بالحفاظ على الصحة العا

وقال الامين العام لاتحاد الامارات لبناء الاجسام محمد عبد الرحيم المري لـ"الامارات اليوم": نتطلع الى ان تحذو جميع الدوائر المتخصصة في الدولة والتي تشرف على الصالات الرياضية الخاصة بايقاف النشاطات الرياضية في الصالات مؤكدا ان على لاعبي بناء الاجسام والقوة البدنية الحد من ممارستهم للعبة في الوقت الحاضر دون ان تترقب قرارا رسميا في هذا الشأن لانجاحه لكونه مسؤولية مجتمعية لاتحتاج الى توجيه رسمي بل الى المساهمة بالحفاظ على الصحة العامة، ومثنيا على التجاوب الكبير الذي شهدته الصالات قبل قرار التوقف لتأمينها وسائل الصحة العامة وتوقع المري ان تقوم جميع الصالات في الدولة ايقاف نشاطاتها، وبخصوص لاعبي المنتخب الوطني اكد انه هنالك توجيهات رسمية من قبل الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس الادارة بضرورة التوقف عن التدريبات ويوجد تواصل للاعبين مع الجهازين الفني والاداري بهذا الخصوص.