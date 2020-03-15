«الصقور» يهزم العروبة ويقترب من التأهل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

استعاد فريق الإمارات نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مثيراً على مضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى، ليقترب من التأهل الرسمي لدوري الخليج العربي بعد أن بلغ رصيده (39) نقطة، حيث أصبح على بعد نقطتين من الصعود الرسمي، بينما راوح العروبة عند رصيده السابق (14) نقطة.

سجل للإمارات اللاعب البرازيلي ديغو دا سيلفا في الدقيقتين (19، 51) بينما سجل للعروبة البرازيلي كيناندرو دا سيلفا (38).

وفي مباراة أخرى تعادل الحمرية مع ضيفه دبا الفجيرة بهدفين لكل منهما في ملعب الحمرية، ليصبح رصيد الحمرية 27 نقطة في المركز الرابع، مقابل 26 نقطة لدبا الفجيرة في المركز الخامس.