الفجيرة يريد «الفرحة الرابعة» أمام الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يبحث الفجيرة عن استعادة نغمة الانتصارات، التي توقفت منذ ثماني جولات، عندما يستضيف على ملعبه اليوم الشارقة، الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، ضمن الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي. ويرغب الفجيرة في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، وانتظار نتائج الآخرين من أجل الهروب من خطر القاع، حيث يتذيل الترتيب حالياً بـ12 نقطة. في المقابل، لا يريد الشارقة التفريط في نقاط اليوم، إذا رغب في البقاء قريباً من دائرة المنافسة في اللقب الذي حققه «الملك» الموسم الماضي، حيث يمتلك حالياً 32 نقطة، ويسعى بشدة لتعويض الإخفاقات الأخيرة، خصوصاً الوداع الحزين قبل أيام لبطولة الكأس أمام العين.

وتبدو ظروف الفجيرة أفضل مع اكتمال صفوفه باستثناء غياب أحمد الزيودي، ما يعطي مدربه الإيطالي فيفياني مساحة كبيرة لاختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء، والتي يتطلع من خلالها لتحقيق أول انتصار له منذ تسلمه مهمته التدريبية بديلاً للجزائري مجيد بوقرة، الذي تم الاستغناء عنه في وقت سابق.

ويتمتع فيفياني بنتائج طيبة في مواجهة الشارقة، فقد تعادل أمامه من قبل مرتين، عندما كان مدرباً لاتحاد كلباء، إلا أن فيفياني لا يراهن على ذلك بقدر أن يواصل لاعبوه تقديم المستوى الفني اللازم، لتحقيق النتيجة الإيجابية، وهو ما أكده خلال المؤتمر الصحافي، حينما أشار إلى أنهم استفادوا من مباراة العين. لكن تاريخ مواجهات الفريقين ليس في صالح الفجيرة، إذ خسر في أربع من آخر خمس مباريات أمام الشارقة، بينها خسارة الذهاب 2-1.