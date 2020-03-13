فوز مثير للبطائح ودبا الحصن يخطف نقطة ثمينة من العربي

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

حقق البطائح فوزا مثيرا على مضيفه مسافي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة (17) لدوري الدرجة الاولى، وسجل اهدافه البرازيليان الكسندر ميديريوس (5) وايريك سواريس (27)، بينما سجل لمسافي بدر بلال (39)، ليصبح رصيده 29 نقطة بالمركز الثالث على بعد ثلاث نقاط من الوصيف دبا الحصن الذي خطف نقطة ثمينة من العربي بعد التعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت في ملعب العربي، ليصبح رصيد دبا الحصن (32) نقطة في المركز الثاني، بينما العربي (17) نقطة في المركز السابع، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي روفائيل سانتياغو (7) والعراقي محمد مصطفى (66) وسجل للعربي العاجي بكاري كونيه (10) والبرازيلي اليكسندر بيرنارديس (51)، وتعرض لاعب دبا الحصن محمد مصطفى الى الطرد ليلعب فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (75) بعد نيله لبطاقتين صفر، بينما فاز الذيد على مصفوت بهدف نظيف سجله ابراهيم الحمادي (62) ليصبح رصيده (17) نقطة، مقابل (22) نقطة لمصفوت

وتختتم الجولة يوم غد باقامة مباراتين سيلعب فيها عند الساعة 5:35، العروبة مع الامارات، والحمرية مع دبا الفجيرة