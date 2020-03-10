اتحاد بناء الأجسام يؤجل بطولات عجمان ودبي والشاطئية

المصدر: محمد فاضل - دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، تأجيل إقامة البطولات الداخلية المعتمدة إقامتها في مارس الحالي، والبطولات التي تم تأجيلها هي: بطولة باورميت للقوة البدنية في دبي، وبطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك، وبطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك، وذلك تماشياً مع الوضع السائد على مستوى العالم، والتوجيهات الرسمية بخصوص فيروس كورونا، وذلك من باب تأمين سلامة اللاعبين ومدربيهم وجمهور اللعبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الاتحاد في دبي، بحضور نائب رئيس الاتحاد علي عبدالله بن حيدر، والأمين العام محمد عبدالرحيم المري، والأعضاء فيصل الزعابي وأحمد جوهر، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، والكادر الإداري.