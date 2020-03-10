عجمان يستعيد جهود 3 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

يستعيد عجمان جهود ثلاثة من لاعبيه في مباراة شباب الأهلي المقررة الجمعة المقبل في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، والمقرر إقامتها على استاد راشد بن سعيد، بعد أن انتهى إيقاف كل من المدافع حسن زهران، ولاعب خط الوسط، محمد الشحي، بالإضافة إلى المهاجم الغامبي، بوبكر تراولي، الذين غابوا عن مباراة الوحدة في الجولة السابقة، والتي خسرها «البرتقالي» بهدف دون رد.

ووضع مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، برنامجاً خاصاً للثلاثي الموقوف لتجهيزهم فنياً وبدنياً لمباراة شباب الأهلي، والتي يحتاج فيها الفريق للخروج بنتيجة إيجابية لتفادي الدخول في صراع الهبوط.

ويحتل عجمان حالياً المركز العاشر برصيد 18 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط فقط عن الفجيرة صاحب المركز الأخير.