شراكة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وجمعية طب العيون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وجمعية الإمارات لطب العيون، أول من أمس، اتفاقية تعاون وتفاهم، بحضور كل من المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، ورئيس جمعية الإمارات لطب العيون الدكتور صالح المصعبي.

وقال بيان صحافي: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات عدة، منها نشر المعرفة حول أوساط الأطباء عن الأولمبياد الخاص ومبادئه وأهمية البرنامج الصحي الذي يفعله من ضمن برامجه السنوية الذي يتم من خلاله فحص الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في العديد من التخصصات من ضمنها طب العيون».

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في البرنامج الصحي من خلال الفحص الدوري للرياضيين من ذوي التحديات الذهنية في تخصص طب العيون وتشجيع الأطباء على التطوع مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لتقديم الفحوص على مدار العام لجميع الرياضيين، على أن يقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتدريب الأطباء مسبقاً على مبادئ فحص الأشخاص من ذوي التحديات الذهنية بشكل معتمد.