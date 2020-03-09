«يد» النصراوي عباس تصيب مرمى الوحدة 12 مرة

المصدر: جوني جبور - دبي

قاد لاعب النصر فاضل عباس فريقه لتحقيق فوز عريض على ضيفه الوحدة بفارق 14 هدفاً (37-23)، بتسجيله 12 هدفاً، أول من أمس، في ختام الجولة 15 من دوري أقوياء اليد، التي شهدت أيضاً فوز شباب الأهلي على ضيفه الوصل (31-22).

وبهذه النتائج، يعزز شباب الأهلي مركزه الثاني في الترتيب العام، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 40، متأخراً بفارق خمس نقاط عن الشارقة «المتصدر»، ومتقدماً بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 29 التي وضعته في المركز السادس بفارق الأهداف عن مليحة سابع الترتيب العام، ويقبع الوحدة في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

وأسهم فاضل عباس في منح فريقه النصر الأفضلية طيلة مراحل لقائه أمام الوحدة، بعد شوط أول انهاه العميد لصالحه بفارق 12 هدفاً وبنتيجة (21-9)، قبل أن يواصل الفريق الأزرق مهمة توسيع الفارق خلال الشوط الثاني، وتسجيل انتصاره العريض بنتيجة (37-23).

وفي سيناريو مشابه، لم يجد شباب الأهلي صعوبة أمام الوصل وأنهى الشوط الأول (17-9)، وفي الثاني ابتعد بفارق الأهداف (31-22).