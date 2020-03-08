مدرب العين: سأكون سعيداً لو حالفني الحظ بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعرب مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل عن أمله في أن ينجح في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم ليضيفه لقائمة إنجازات مسيرته كمدرب بعد أن توج العام الماضي مع فريق التعاون السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشرفين، مؤكداً أن فريقه سيعمل على استغلال الفرص التي سيحصل عليها خلال الوقت الرسمي في مباراة الغد أمام الشارقة بالدور نصف النهائي لكنه في الأخير سيحتاط أيضاً لإمكانية سير المواجهة للحسم بركلات الترجيح.

وقال بيدرو خلال المؤتمر الصحافي في رده على سؤال حول لـ"الإمارات اليوم" ما إذا كان يصف نفسه محظوظاً في مباريات الكاس، أكد المدرب أن تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين كانت لحظات رائعة بالنسبة ليه وشكلت سعادة غامرة بالنسبة له، وقال: "لقد عشت أوقتاً رائعة في ذلك النهائي، بالتأكيد أطمع لأن أتواجد في نهائي الثاني لي وهذه المرة مع فريق العين وأتمنى أن يحالفني نفس الحظ".

واعتبر مدرب "الزعيم" أن حظوظ الفريقين في لقاء يوم الثلاثاء ستكون متساوية، وقال: "نحن سعداء لأننا أحد الفرق الأربعة التي وصلت لهذا الدور، عملياً لدينا ما نسبته 50% للتأهل للمباراة النهائية وهذا بالتأكيد ما نرغب فيه وهو ما نعمل عليه، نحن نتطلع من أجل الوصول للنهائي وأن نحقق السعادة لهذا النادي ولجماهيره".

وأظهر البرتغالي بيدرو إيمانويل احترامه الكبير لمنافسه فريق الشارقة، وقال: "نحن علينا أن نحترمهم، هم بالتأكيد فريق لا يستهان به ولديهم خط هجوم قوي، ما انا متأكد منه هو اننا سنحصل على فرص للتسجيل وعلينا أن نستغلها بالشكل الصحيح وفي المقابل أن نكون حذرين من منافسنا، من وجهة نظري الفريق الذي سيكون أقل ارتكاباً للأخطاء هو الذي سيفوز".

وحول ما إذا كان يتوقع أن تذهب المباراة للحسم بركلات الترجيح، قال بيدرو: "كل شيء ممكن حينما تكون المباراة بين لديهما فرصة للتسجيل وهو ما لا أشك فيه على الاطلاق، يجب علينا أن نستغل الفرص ولكن في المقابل علينا أن نتوقع كل شيء في المباراة، بالنسبة لي مع الوصل ففريقي كان مستعداً إذا وصلت المباراة للركلات وهو أمر أتوقعه أيضاً في مباراة الغد سنكون مستعدين له".