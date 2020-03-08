الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على مليحة في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

نجا فريق الجزيرة في كرة اليد، على أرض صالة ناديه، من مصيدة الوافد الجديد مليحة، بعد أن نجح لاعبوه في قلب تأخرهم مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف، إلى انتصار صعب بفارق هدفين وبنتيجة «33-31»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ15 في دوري اليد، التي سجلت تحقيق العين لانتصار عريض على ضيفه بني ياس جاء بفارق 13 هدفاً وبنتيجة (38-25).

وبانتصاره هذا فرض الجزيرة نفسه شريكاً على العين في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح «الزعيم» البقاء رابعاً بفارق (سبعة أهداف) من (415 هدفاً) سجلها لاعبو الفريق على مدار الجولات الماضية، وتلقي شباكه (408 أهداف)، قابلها تراجع «فخر أبوظبي» إلى المركز الخامس جرّاء فارق (ستة أهداف)، التي جاءت من تسجيل لاعبيه (409 أهداف) على مدار الجولات الماضية، وتلقت شباكهم (403 أهداف).

وتراجع مليحة بخسارته إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما حافظ بني ياس، رغم خسارته، على مركزه التاسع برصيد 20 نقطة.