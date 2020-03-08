موفق القداح بطلاً لأشبال «شطرنج أكاديمية الاتحاد الآسيوي»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أحرز البطل الموهوب موفق القداح، من الولايات المتحدة، لقب بطولة شتاء أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال، بعد فوزه على أبرز منافسيه، ضمن فعاليات مهرجان الأكاديمية، التي أقيمت في قاعة زايد الأول بنادي العين للثقافة والشطرنج في مدينة العين.

وأقيم حفل الختام والتتويج برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي.

واستطاع موفق القداح أن يفرض سيطرته على البطولة منذ بدايتها حتى نهايتها، ليكسب البطولة بجدارة واستحقاق، بينما حلّ في المركز الثاني الشبل السوري الواعد رامي عزوز.

وأقيمت البطولة بالنظام السويسري، وفقاً لقواعد الشطرنج الكلاسيكي، تحت الإشراف العام لأمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، هشام الطاهر، حيث شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة من أشبال الولايات المتحدة الأميركية وسورية والإمارات.