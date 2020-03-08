المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بيريرا

اختار مشجعو الشارقة لاعب الفريق المحترف البرازيلي لوان بيريرا، أفضل لاعب في مباراة الفريق الأخيرة أمام حتا، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، علماً بأن بيريرا لعب بديلاً لمواطنه إيغور في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف التعادل بعدما كان الشارقة متأخراً بهدف دون رد.

مدرب

انتقد أحد مدربي أندية دوري الخليج العربي عمل مدرب الأحمال، بعد المردود البدني الذي ظهر عليه فريقه في آخر جولتين في المسابقة، فيما يتردد أنباء بأن مدرب الأحمال سيرحل مع أول توقف للدوري، بناءً على اتفاق بين الإدارة والمدرب.

مفاوضات

دخل فريق الإمارات في مفاوضات مع عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى والمحترفين، من أجل التعاقد معهم ودعم صفوفه، استعداداً للموسم المقبل، خصوصاً مع اقتراب عودة الفريق إلى دوري المحترفين، إذ يتصدر حالياً دوري الدرجة الأولى.