4 مشاهد لافتة حضرت في ليلة فرحة خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

واصل فريق خورفكان سلسلة انتصاراته في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، بعد أن فاز أول من أمس في الجولة 18 على بني ياس 2-1. وتميزت المباراة بأربعة مشاهد لافتة، كونها شهدت وصوله إلى النقطة 15. وأولها أن الفريق لم يفوّت المناسبة الخاصة بإقامة المباراة لأول مرة هذا الموسم على ملعبه، فحقق الانتصار، رغم غياب الجمهور.

في المقابل، حقق رقماً مميزاً في الدور الثاني، والذي جمعه خلال 11 نقطة، ما يعني انه يحتل المركز الثالث في الدوري بالإياب، خلف العين والوحدة، بعد أن فاز خورفكان على الشارقة والجزيرة وبني ياس، وتعادل مع حتا والفجيرة.

وواصل كذلك حارس خورفكان، محمد يوسف، تألقه، حيث تصدى لكرات صعبة من مهاجمي بني ياس. وظهر بانضباط تكتيكي كبير، في معظم خطوطه.

وأخيرا، كان واضحا تأثر بني ياس بالتفكير في نصف نهائي الكأس بعد أيام، ما أسهم في ظهوره بأداء مخالف لما يقدمه عادة في الدوري، حيث فقد السيطرة في وسط الملعب.