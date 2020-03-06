شراكة تسويقية بين نادي العين و«الوطنية للمواد الغذائية»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين للاستثمار، أمس، توقيع عقد شراكة جديدة مع الشركة الوطنية للمواد الغذائية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، حيث يسعى النادي لتقوية علاقته بمختلف الشركات الوطنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في القاعة الرئيسة باستاد هزاع بن زايد، وبحضور رئيس الشركة الوطنية للمواد الغذائية فرج علي بن حمودة، ونائب رئيس شركة العين للاستثمار خليفة يوسف خوري، وبقية المسؤولين، ونجمي العين بندر الأحبابي والتوغولي لابا كودجو، اللذين حرصا بدورهما على إهداء الراعي الجديد القميص الرسمي للنادي وعليه توقيع جميع نجوم الفريق.

وحرص خوري على تسليم فرج بن حمودة عضوية مجلس الشرف العيناوي، المقدمة من نادي العين بحضور سالم الجنيبي، قبل أن يتبادل الطرفان الدروع التذكارية.