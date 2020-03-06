العين يحسم «المواجهة الصامتة» أمام الفجيرة بشق الأنفس

المصدر: معاذ كمبال- العين

حقق فريق العين فوزاً شاقاً وصعباً على ضيفه الفجيرة بهدفين لهدف، أمس، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وفي المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، وأقيمت من دون جمهور، اتباعاً للإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحصل العين على ثلاث نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 37 ليضيق الخناق على فريق شباب الأهلي المتصدر بـ39 نقطة، والذي يخوض اليوم مواجهة صعبة أمام جاره النصر في حين تجمدت نقاط «الذئاب» عند 12 نقطة في المركز الأخير، لكن مستوى العين يثير الشكوك خصوصاً أنه سيخوض مباراة بالغة الصعوبة الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام فريق الشارقة.

ويدين «الزعيم» بالفضل لثنائي خط الهجوم جمال معروف الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 56، فيما سجل زميله التوغولي لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة 77 من ركلة جزاء رفع بها رصيده إلى 18 هدفاً في الصدارة، بينما سجل هدف الفجيرة الوحيد الغاني ارنيست أساني في الدقيقة الثالثة.

ولم يمنح الفجيرة أصحاب الأرض فرصة تبادل الكرة في ما بين جميع لاعبيه واستطاع أن يخطفوا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بعد جملة من التمريرات السريعة والقصيرة وصلت معها الكرة لأسانتي الذي لم يتردد في تسديدها بكل قوة، لتصطدم بمدافع العين سالم عبدالله قبل أن تغالط حارس المرمى خالد عيسى، وتستقر في الشباك.

وأنقذ مدافع الفجيرة، المخضرم عبدالله صالح، مرمى فريقه من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 15، حينما أبعد في اللحظات الأخيرة الكرة الرأسية لمهاجم العين، التوغولي لابا كودجو من خط المرمى، واستحق عليها التحية من زملائه اللاعبين وزميله حارس المرمى عبدالله التميمي والاشادة من مدربه فابيو فيفياني.

وأضاع «الذئاب» فرصة ذهبية لتعزيز تقدمهم بالنتيجة عقب خطأ مشترك لخط دفاع أصحاب الأرض انطلق على أثره المهاجم خليل خميس بالكرة من وسط الملعب وشق طريقه إلى منطقة الجزاء، ورغم انفراده بالحارس خالد عيسى، إلا أن محاولته بإرسال الكرة خلف الحارس باءت بالفشل لتتجه تسديدته إلى خارج الملعب.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى مدرب العين بيدرو إيمانويل تبديلاً بدخول لاعب الوسط محمد عبدالرحمن في مكان عمر ياسين، وهو ما حسن أداء «الزعيم» قليلاً، إذ نجح البديل «عجب» في المشاركة في هدف التعادل بعد أن مرر كرة لزميله لابا الذي حولها بدوره عرضية وصلت لجمال معروف ووضعها الأخير في الشباك في الدقيقة 56.

ومع مرور الوقت تحسن أداء العين قليلاً واستطاع الحصول على ركلة جزاء تقدم لها لابا، ووضعها بنجاح على يسار الحارس.

- العين زاد الضغط على شباب الأهلي بعد تقليص الفارق معه إلى نقطتين، وقبل لقاء الأخير أمام النصر اليوم.