تأجيل أنشطة الجوجيتسو ومسابقات اليد للمراحل السنية

المصدر: جوني جبور ■دبي

قرر، أمس، اتحاد الجوجيتسو تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر، كما اتخذ اتحاد لعبة اليد قراراً مماثلاً بخصوص مسابقات المراحل السنية، التي تم إرجاؤها إلى بداية الموسم المقبل 2020-2021. وأكد اتحاد الجوجيتسو، في بيان صحافي، أنه في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على حرص الاتحاد على السلامة العامة، وفي إطار الالتزام بتوجيهات السلطات العليا في الإمارات، قرر تأجيل كل أنشطة اللعبة.

في المقابل، كشف أمين السر العام في اتحاد اليد، نبيل عاشور، لـ«الإمارات اليوم» أن المسابقات التي شملها القرار تخص الشباب والناشئين والأشبال والصغار.

وتابع: «القرار جاء حرصاً على سلامة الجميع». وفي جانب آخر، قال إن بطولات الرجال مستمرة بالنظر إلى عقود الأندية مع لاعبيها الأجانب والتي تنتهي أبريل المقبل.