دبي تستضيف كأس العالم للدرّاجات الجبلية في المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي، بعد غدٍ، بطولة «كأس العالم للدرّاجات الجبلية في المدينة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، بمشاركة 32 درّاجاً من الرجال والنساء من نجوم وأبطال اللعبة عالمياً، من 13 دولة حول العالم، بما فيها هولندا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى درّاجين من دولة الإمارات.

وقال بيان صحافي: «إن من أبرز الدرّاجين المشاركين بطل العالم للرجال الفرنسي هوجو برياتا، البالغ من العمر 23 عاماً، الفائز ببطولة العالم 2019، وكذلك بلقب بطولتي أوروبا وفرنسا، والفرنسي تطوان بيرين جانير، بطل العالم لثلاث مرات، وسيمون جاجنهايمر، الفائز بكأس العالم للدرّاجات الهوائية ست مرات، وجيروين فان إيك، بطل أوروبا لعام 2018».

وجاء في البيان: «تشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء اللامعة في فئة النساء من بطلات العالم، حيث تشارك بطلة العالم الإيطالية جايا تورمينا، البالغة من العمر 18 عاماً، الفائزة بلقب البطولة، وكذلك بلقبي بطولة العالم وبطولة أوروبا لعام 2019 في أول مشاركة لها، بعد فوزها ببطولة إيطاليا، وتشارك أيضاً إيلا هولميجارد، بطلة السويد ثلاث مرات ووصيفة كأس العالم، كما تشارك مارين فرومبيرغ، صاحبة المركز الثالث في ألمانيا ولقبي فرنسا كولين كلوزور ومارجو بوريلي.

ويتنافس الدرّاجون المشاركون في البطولة على مضمار سيتم تشييده خصيصاً في قلب منطقة

(سيتي ووك)، ويمتد على طول كيلومتر واحد وسط المطاعم والمحال التجارية، وفي خلفيتهم برج خليفة».

وتبدأ البطولة بسباق الزمن الذي يحدد فيه أسرع درّاجين يبدأون السباق سوياً، ومن بعدها تبدأ التصفيات وربع النهائي ونصف النهائي حتى يعلن عن الفائز بالبطولة في النهائيات.

وتعدّ البطولة هي المرحلة الأولى والافتتاحية لكأس العالم للدرّاجات الجبلية، ضمن الأجندة السنوية للاتحاد الدولي وتقام على سبع مراحل. وتشهد البطولة إقامة عدداً من الأنشطة الترفيهية المخصصة للجمهور، التي تتضمن منطقة فعاليات للأطفال ومسابقات ترفيهية للكبار.