لاعبو الإمارات يحصدون المراكز الـ 3 الأولى في «دواثلون عجمان»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حقق لاعبو الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في سباق «دواثلون عجمان 2020»، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، بإشراف جمعية الإمارات للترايثلون.

وقال بيان صحافي: «من بين 285 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات، حقق لاعبو الإمارات المراكز الثلاثة الأولى على المجموع العام في فئات السباق كافة، حيث حقق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي المركز الأول لفئة الفرق مسافة سبرنت، وحقق اللاعب عبدالله اللقيطي المركز الأول في أطول مسافة وهي المسافة الأولمبية بزمن 01:57:58، وحقق محسن آل علي المركز الأول في مسافة سبرنت بتوقيت 00:59:14، أما في مسافة سوبر سبرنت، فحقق فيها لاعب منتخب الإمارات للناشئين حمدان أحمد المركز الأول بزمن 00:37:36، تلاه سعد العبيدي في المركز الثاني بزمن 00:41:11، وتبعه أحمد الحاج جبر في المركز الثالث بزمن 00:41:58، وجاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي في المركز الرابع بزمن 00:43:21.».

وجاء في البيان: «تضمنت مسافات السباق في دواثلون عجمان عن فئة أولمبيك (10 كلم جري، و40 كلم دراجات، و5 كلم جري، وتضمنت فئة سبرنت (5 كلم جري، و20 كلم دراجات، و2.5 كلم جري)، فيما تضمنت فئة سوبر سبرنت (2.5 كلم جري، و10 كلم دراجات، و2.5 كلم جري)».