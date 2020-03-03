خالد العطاس: انتقالات شقيقي أحمد بين الأندية ليست بحثاً عن المال

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدافع بني ياس، خالد العطاس، إن خروج شقيقه أحمد من فريق الجزيرة منتقلاً لشباب الأهلي قبل عامين وانتقاله خلال فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة إلى صفوف النصر لم يكن أبداً بسبب المال إنما رغبة في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لايزال يدعم قرار شقيقه في اتخاذه للخطوات التي قام بها، معرباً عن رفضه للأحاديث التي تطارد شقيقه بأنه يبحث عن المال أكثر من لعب كرة القدم.

وأكد خالد العطاس لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يوجد لديه ما يدعوه لتذكير الجماهير، بأن الاحتراف هو أن تبحث عن المكان الذي تحصل فيه على فرصة المشاركة في المباريات وليس المال فقط، وقال: «أغلب الناس تحدثوا عن شقيقي بأنه فضّل المال بانتقاله لشباب الأهلي، وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق».

وتابع: «عليهم أن يفهموا أن لاعب كرة القدم يمتلك طموحاً، صحيح أن الحصول على المال أمر مهم لكن شقيقي كانت لديه ظروفه الخاصة التي جعلته يتخذ قرار الرحيل عن صفوف الجزيرة قبل عامين، أنا لا يمكنني الإفصاح عنها، لكن من جهتي أنا أعلمها، لذلك أنا أدعمه في جميع قراراته سواء إذا كانت صحيحة أو خطأ فلا أبخل بتصويب وجهة نظره».

وأشار لاعب «السماوي» إلى أن علاقته مع شقيقه أحمد قوية وأنهما يتبادلان النصائح بصورة مستمرة في ما بينهما، وقال: «هو يقدم لي النصائح كما أنه يدعمني باستمرار، كذلك فإن والدي يقدم لنا النصائح، بالنسبة لي فأنا أيضاً لدي مجموعة من الأصدقاء المطلعين على كرة القدم المحلية والعالمية يقدمون لي أيضاً النصائح ويدعمونني باستمرار».

وكشف لاعب بني ياس عن السبب وراء اختياره مركز الدفاع بخلاف شقيقه الذي استمر في مركز الهجوم، وقال: «لم أقرر أن أكون مدافعاً، وإنما كانت قرارات فنية خلال مشواري في المراحل السنية مع فريق الجزيرة، بدأت في وسط الملعب، لكن بعدها أصبحت في مركز قلب الدفاع، بالتأكيد كنت أرغب في أن أكون لاعباً مهاجماً لكن الوقت تأخر الآن».

ووعد خالد العطاس بتسجيل أول أهدافه مع «السماوي» قريباً، وقال: «بالنسبة لي في أي مكان يريدني المدرب أن أشارك فيه، سأكون جاهزاً حتى وإن كان في مركز حراسة المرمى، وبالنسبة لعدم تسجيل الأهداف فبالتأكيد أنا في مرحلة التطور وسأعمل على التسجيل قريباً، وأتمنّى أن يكون في نهائي كأس رئيس الدولة».

ودافع لاعب فريق بني ياس عن موقف فريقه في جدول ترتيب الدوري، وقال: «موقفنا جيد نوعاً ما، سنواجه أربعة من المنافسين المباشرين على البقاء، بالتأكيد سنحصل منهم على النقاط كما أنهم أيضاً سيواجهون بعضهم بعضاً وهذا ما يجعلني أن أقول إننا في موقف جيد، وعلينا تحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية لنا في الدوري».

الاحتراف هو أن تبحث عن المكان الذي تحصل فيه على فرصة المشاركة في المباريات وليس المال فقط.