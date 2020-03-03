10 لاعبين ظهروا بأداء صادم للأبيض قبل تجمع مارس

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظهر مجموعة من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الوطني الذي سيدخل في معسكر خلال مارس الجاري استعداداً لمباراتيه أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بمستوى متواضع، في ظل تراجعهم فنياً وبدنياً في الفترة الأخيرة.

ولم يكن أداء الكبار هو باعث القلق الوحيد لدى مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش، إنما لحق بهم بعض لاعبي المنتخب الأولمبي الذين كانوا ضمن خيارات مدرب المنتخب السابق، الهولندي مارفيك، وباتوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

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