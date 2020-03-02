«زلزال 87» بطل سباق «دبي للشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوج القارب «زلزال 87»، لمالكه النوخذة مروان المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى المرزوقي، بطلاً لمنافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2019-2020. ونجح طاقم «زلزال 87» في الوصول أولاً إلى عوامات خط النهاية، متقدماً على جميع القوارب المشاركة، التي زاد عددها على 50 قارباً، ليظفر باللقب ويتوج بالمركز الأول في الترتيب العام لفئة الشباب، بفضل حسن اختيار المسار وتفاهم النوخذة وطاقم القارب من البحارة.

وانطلق السباق من جزيرة داريا ومنتجع بولغاري السياحي، باتجاه خط النهاية قابلة شاطئ «نسناس بيتش»، الذي احتضن مراسم التتويج وختام الحدث، وذهب المركز الثاني في السباق إلى طاقم القارب «حشيم 81»، لمالكه عبد الله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي، فيما نجح القارب «السرب 80»، لمالكه النوخذة الحر المهيري وبقيادة النوخذة راشد المهيري، في الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام، بينما جاء القارب «داحس 18»، لمالكه النوخذة عبدالرحمن المرزوقي في المركز الرابع، ثم جاء القارب «مرعب 31» لمالكه النوخذة إبراهيم الحمادي في المركز الخامس. من جانبه، حقق القارب «طوفان 21»، لمالكه النوخذة أحمد المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد الظاهري، المركز الأول ضمن فئة الناشئين، ونال المركز الثاني القارب «تواق 13»، لمالكه النوخذة مشعل معيوف وبقيادة ابنه (فهد)، فيما نال المركز الثالث شقيقه محمد معيوف الذي قاد المحمل «الفهد 79» ،المملوك للنوخذة مشعل معيوف. وقام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، يرافقه مدير إدارة السباقات، هزيم القمزي، ورئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، المقدم علي النقبي، بتتويج الفائزين.