اتحاد بناء الأجسام يحث الصالات الرياضية على إجراءات السلامة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، محمد عبدالرحيم، أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، تم إصدار تعليمات تثقيفية وتوعوية للصالات الرياضية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أن الصالات الرياضية مغلقة وتحتاج إلى ظروف مثالية للتدريب. وقال المري في تصريحات صحافية: «نتوجه لمديري الصالات الرياضية بضرورة الانتباه للمعايير الرئيسة المعتمدة في الصالات الرياضية، ومنها التهوية السليمة 100%، وتوفير محاليل التعقيم بكل أنواعها، وعلى المدربين العمل على تقليل زمن التدريب اليومي، واقتصار عدد المتدربين في كل صالة على عدد محدد لا يسمح بالكثير من الاختلاط، إضافة إلى التأكد من الحالة الصحية للاعبين قبل بدء التدريب، تحاشياً لأي ظرف طارئ»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات ضرورية في كل الأوقات، إلا أن الظروف الحالية تستدعي المزيد من التشديد».