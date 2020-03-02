جامعة زايد تستضيف انتخابات رابطة المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف جامعة زايد في العاصمة أبوظبي انتخابات رابطة المحترفين، يوم التاسع من مارس الجاري، وذلك حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية، المحدد من قبل لجنة الانتخابات. وقال بيان صحافي: «كانت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين، قد عقدت اجتماعاً بتاريخ 16 فبراير الماضي، برئاسة محمد العامري، وحضور نائب الرئيس، المحامية شيخة الكعبي، وعضو اللجنة، خالد النقبي، لفحص الترشيحات المقدمة في كل من فئة الرئيس، وفئة نائب الرئيس والعضوية، وعلى ضوء ذلك قررت قبول الترشيح المقدم من : عبدالله الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد اليماحي وناصر الظفري وحسن طالب، وطارق الشبيبي وسعيد الكعبي، عن فئة الأعضاء، لاستكمالها كل المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة».

ومن المقرر أن تنتخب الأندية المحترفة ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.