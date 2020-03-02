«الانتقالية» تجتمع اليوم.. وتجهيز المنتخب لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا على رأس الملفات

المصدر: منصور السندي - دبي

تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي اجتماعها الرابع برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إذ ينتظر أن تبحث اللجنة ملفات عدة أبرزها تجهيز المنتخب الوطني لمباراتيه المقبلتين يومي 26 و31 الجاري أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والعمل على توفير كل سبل الراحة للمنتخب، وقيادة حملة واسعة لحشد الدعم الجماهيري، علماً أن المنتخب الوطني يواجه تحــــدياً كبيراً خــلال المرحلة المقبلة التي تتطلب منه الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية في هذه التصفيات لتعزيز حظوظه في التأهل إلى المونديال، إذ خــاض المنتخب حتى الآن أربع مباريات فاز في مباراتين أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا وخسر أيضاً في مباراتين أمام كل من فيتنام وتايلاند وحصد ست نقاط ضمن المجموعة السابعة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني تحضيراته لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا بقيادة مدربه يوفانوفيتش عقب انتهاء مباريات الجولة 19.

ويتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى بعض التوصيات المقـــــدمة من بعض اللجــــان، إلى جــــــــــانب تقــــــرير مقدم من الجهازين الإداري والفني بشـــــــــأن مشاركة منتخب الشبــــــاب في كأس العرب تحت 20 سنة، التي أقيمت أخيراً في السعودية، والتي ودّع المنتخـــــــــب منافساتها من الدور الأول.