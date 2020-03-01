المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون، ومجلس أبوظبي الرياضي، في بيان صحافي، تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 حتى إشعار آخر، حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع والرياضيين المشاركين، وكإجراء احترازي للإسهام في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان: «كان من المقرر أن تنطلق البطولة، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث تعمل الجهات المختصة في أبوظبي على اتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع، كما يأتي القرار وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حول خطورة سرعة انتقال العدوى بالفيروس».

ويعمل مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، لتحديد أوقات بديلة للبطولة، وذلك خلال الأشهر المقبلة. وكان من المقرر أن يشارك في البطولة أكثر من 300 رياضي محترف، و2500 رياضي ضمن فئة الهواة، وستقوم اللجنة بإبلاغ جميع المشاركين حول تأجيل البطولة والموعد الجديد.