فوز الحمرية والبطائح ومسافي في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغلب فريق الحمرية على التعاون، بهدف دون مقابل، سجله العاجي عمر برينس بيرتي في الدقيقة 64، بالمباراة التي جمعتهما أمس على ملعب التعاون في رأس الخيمة، ضمن الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصبح رصيده 25 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية، فاز البطائح على مضيفه العروبة 3-2، وسجل للفائز البرازيلي ألكسندر ميديريوس هدفين (31 و34)، وعادل أحمد (22)، بينما سجل للعروبة الفرنسي هاري نوفيللو هدفين (28 و76)، ليصبح رصيده 23 نقطة في المركز الرابع.

وتمكن مسافي من تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، بعد أن فاز على مضيفه الذيد بهدفين نظيفين، سجلهما العاجي إبراهيما دياكيتي (29)، وربيع علي (37).

وتختتم الجولة اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة والنصف، إذ يلتقي الإمارات «المتصدر» (33 نقطة) مع الوصيف دبا الحصن (30 نقطة)، ودبا الفجيرة (22 نقطة) مع مصفوت (16 نقطة).