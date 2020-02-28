150 دولة تشارك في انطلاق «كونغرس دولي الشطرنج»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت صباح أول من أمس بفندق دوست ثاني في أبوظبي، اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج، بمشاركة قياسية لممثلي 150 دولة، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحاد الدولي وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وبدأ الكونغرس من خلال اجتماعات لجنة الأخلاقيات ولجنة التدقيق المالي، بينما تم تنظيم ندوة الإدارة والحوكمة واجتماعات لجنة التطوير والدعم، ثم عقد المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي اجتماعه الدوري بقاعة الاجتماعات الرئيسة، وبعد ذلك اجتماع للجنة الدستورية.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي الرئيس التنفيذي للاجتماعات، الدكتور عبدالله بن سالم، في تصريح صحافي، إنه يتوقع أن يسفر التجمع عن صفقات مختلفة في شتى المجالات.