تأجيل مباراتي الوحدة وشباب الأهلي في أبطال آسيا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة المقبلة لناديي الوحدة وشباب الأهلي في أبطال آسيا، أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

وقال أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد بن هزام، في تصريح صحافي: «نحرص في اتحاد الإمارات على اتباع التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بالدولة حول الأوضاع الصحية، والتقيد بها حفاظاً على سلامة لاعبينا وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير».

وقال إنهم خاطبوا الاتحاد الآسيوي، وتم إبلاغه رسمياً بالتدابير التي اتخذتها الإمارات، سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول، أو قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول.

وأكد أمين عام اتحاد كرة القدم ثقته بالاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الجميع.