صراع بين «السعادة الحاضرة والنصر الغائب»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يريد فريق النصر إيقاف سلسلة النتائج المخيبة التي لازمت الفريق منذ التتويج بلقب كأس الخليج العربي، وذلك حين يلتقي الوحدة في قمة الجولة 17 بالدوري الساعة 5:30، على ملعبه وبين جمهوره، في استاد آل مكتوم في دبي.

ويدخل العميد المباراة بتصميم كبير على استعادة النصر الغائب منذ آخر فوز حققه على الجزيرة في الجولة 12 بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر بعدها من الظفرة وبني ياس وعجمان وتعادل مع الوصل.

في المقابل، لن تكون مهمة النصر سهلة، إذ يواجه الوحدة وهو في أفضل فتراته، بعد أن استعاد بريقه وقوته، وحقق خمسة انتصارات متتالية، ويرغب في الفوز السادس على التوالي على حساب النصر.

وقال مدرب فريق النصر، كرونسلاف، في المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إنهم استغلوا فترة التوقف التي دامت 20 يوماً بشكل جيد، وعالجوا سلبيات المرحلة الماضية، ولا مجال إلا بتحقيق الفوز. ويحتل النصر المرتبة السابعة بـ24 نقطة، مقابل 29 نقطة للعنابي في المركز الرابع.

ومن شأن الفوز أن يجعل العنابي يقطع خطوة مهمة نحو المنافسة على درع الدوري، بانتظار نتيجة العين أمام حتا اليوم، والمتصدر شباب الأهلي مع بني ياس غداً.

ويتفوق الوحدة حالياً بخط هجومي متميز، بقيادة المتألق تيغالي، مستفيداً من الصفقات الجديدة، وهو ما تظهره الإحصاءات، إذ سجل حتى الآن 30 هدفاً، مقابل 18 للنصر.

لكن قوة النصر تظل في الدفاع، إذ تلقى 17 هدفاً، مقابل 26 للوحدة، لكن أغلب هذه الأهداف دخلت مرمى العنابي في الدور الأول من المسابقة، إذ تحسن بشكل كبير منذ انطلاق المرحلة الثانية.

ويراهن مدرب النصر على استعادة مهاجميه، وعلى رأسهم الإسباني نيغريدو، شهيتهم التهديفية التي تراجعت منذ التتويج بكأس الخليج العربي، خصوصاً في ظل حاجة الفريق الشديدة إلى فك نحس النتائج المخيبة التي لاحقت النصر في الفترة السابقة. ويرى كرونسلاف أن مشكلة النصر قد تكون نفسية أكثر منها فنية، حيث من شأن الفوز أن يفتح باب الانتصارات من جديد أمام العميد.

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