بيدرو: مقولة «الدفاع يجلب البطولات» لا تصلح للعين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن مقولة مواطنه، جوزيه مورينيو المدرب الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي، بأن «الدفاع يجلب البطولات صحيحة، لكن مع فريق إنتر ميلان الإيطالي فقط، حينما كان تحت قيادة مورينيو، وأنها لا تصلح للعين». يذكر أن الإنتر توج في 2010 بثلاثية تاريخية: (أبطال أوروبا، والكأس والدوري الإيطاليين).

ورفض بيدرو الربط بين استقبال فريقه لأهداف كثيرة، وبين عدم قدرته على إحراز البطولات، وقال إن الفريق ورغم دخول مرماه خمسة أهداف في لقاء الوصل، بربع نهائي كأس رئيس الدولة، فإنه حقق الأهم بالتأهل، بعد أن سجل ستة أهداف.

وقال في المؤتمر الصحافي، أمس، ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول مقولة مورينيو الشهيرة: «ما قاله مورينيو يعتمد على الفريق ونوعية اللاعبين الموجودين في التشكيلة، أنا متأكد أن فريق إنتر ميلان لم يكن ليتوج بذلك اللقب إلا باعتماده تلك الطريقة الدفاعية التي شاهدها الجميع، لقد لعبوا بطريقة وفق إمكانات اللاعبين، ولا أعتقد أن ريال مدريد أو برشلونة كان سيفوز باللقب إذا لعب بالطريقة نفسها لإنترميلان».

وأضاف المدرب، الذي توج تحت قيادة مورينيو بلقب أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في 2004: «في العين لديَّ تشكيلة من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية، لذلك فنحن نعتمد الأسلوب الهجومي، صحيح أننا استقبلنا خمسة أهداف أمام الوصل، لكنني راضٍ عن أداء اللاعبين في تلك المباراة، خصوصاً أننا حققنا المهم وهو الفوز بستة أهداف سجلها لابا كودجو وكايو وحدهما».

ويحل العين غداً ضيفاً على حتا في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وهو مطالب بالفوز فقط. وتابع: «أصبحنا نعرف مدى إمكانات لاعبينا، وفي تقديري أن على حتا أن يكون حذراً في المباراة المقبلة، لأنني متأكد أننا سنسجل الأهداف في هذه المباراة، خصوصاً أن لدينا رغبة قوية للفوز».

لكن المدرب البرتغالي اعترف بصعوبة مواجهة حتا، وقال: «سنخوض مباراة أمام فريق يحب يلعب كرة قدم حقيقية في الملعب والاستحواذ على الكرة، وعلينا المحافظة على تركيزنا طوال المباراة». وأضاف: «نعرف أنهم يحتاجون للحصول على نقاط المباراة كاملة، كما أنهم يلعبون على أرضهم، لذا سيحاولون ما بوسعهم لتحقيق الفوز، في المقابل فريقي يعيش لحظات جيدة في الفترة الحالية، والجميع يعرف ما علينا فعله في الدوري».

مدرب العين حذر حتا من أن «الزعيم» سيسجل فيه أهدافاً، خلال لقاء الجولة الـ17 غداً.