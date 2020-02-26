خيمينيز: الوحدة لديه حافز أكبر للفوز على النصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال مدرب الوحدة، مانويل خيمينيز، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة للغاية، حينما يلتقي النصر غداً في دوري الخليج العربي، ضمن الجولة 17. وأكد، في المؤتمر الصحافي أمس، أن «النصر فريق قوي، ولديه لاعبون بقدرات ومهارات عالية». لكنه شدد على أن «العنابي لديه الحافز الأكبر لمواصلة طريق الانتصارات، خصوصاً في ظل النتائج الأخيرة الجيدة للفريق في الدوري».

وأكد خيمينيز أن الفريق مطالب بخوض كل مباراة بعقلية الفوز فقط، دون النظر إلى أي أمور أخرى، على غرار ضغط المباريات.

وبخصوص الغيابات، في ظل إصابة قائد الفريق إسماعيل مطر، قال إنه لم يتم حسم مسألة عودة مطر، الذي تعرض لإصابة في لقاء الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا، وكذلك محمد برغش، الذي رغم التحاقه بتدريبات الفريق، لكن لم يتم تحديد موعد عودته بشكل نهائي، في حين يعاني عبدالله الرفاعي إصابة كذلك.