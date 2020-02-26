الوحدة يصطدم بالنصر.. وشباب الأهلي في لقاء «ثأري» أمام بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعود غداً الحياة من جديد إلى دوري الخليج العربي، بعد توقف وصل إلى 20 يوماً، بسبب ارتباطات الأندية في دوري أبطال آسيا، وخوض الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة، الذي شهد العديد من المفاجآت، ومنها خروج حامل اللقب شباب الأهلي بعد الخسارة أمام بني ياس، كما ودّع الجزيرة البطولة، ليتبقى له فقط الدوري من أجل المنافسة عليه، ويتصدر الوحدة الدور الثاني حتى الآن، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في المباريات الثلاث.

وتشهد مباريات الجولة 17 مواجهة صعبة للوحدة، الذي يبحث عن الثأر أمام فريق النصر الذي نجح في تحقيق الفوز عليه في الدور الأول بنتيجة 3-1، والفوز سيعطي الفريق دفعة أكبر لمواصلة المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد تدعيم الصفوف بلاعبين خبرة، مثل فارس جمعة، وخميس إسماعيل، وفي المقابل لم ينجح النصر في تحقيق أي فوز في الدور الثاني، بالتعادل في مباراة، والخسارة في اثنتين، ليكون هدفه الرئيس العودة إلى الانتصارات.

وعلى الجانب الآخر، تسبب فريق بني ياس في خسارة شباب الأهلي للقب كأس رئيس الدولة، وسيكون هدف شباب الأهلي تعويض هذه الخسارة، والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه في بطولة الدوري، حيث لم يعد للفريق أي شيء آخر ينافس عليه سوى هذه البطولة.

قمة أخرى ستقام في الشارقة، عندما يستضيف الوصل في مباراة جماهيرية ينتظرها الجمهور الشرقاوي لمشاهدة العائد إيغور، الذي بدأ لعب 10 دقائق في لقاء اتحاد كلباء بمسابقة الكأس، وينتظر الجمهور تعويض النقاط التي خسرها الفريق في الفترة الماضية، والتي أفقدته الصدارة بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي.

وفي لقاءات أخرى، يستضيف حتا العين في مباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً العين الباحث عن المنافسة على لقب الدوري، أما حتا فلن ينسى أنه قدم مباراة رائعة أمام العين في الدور الأول، وخسر بصعوبة بنتيجة 2-1، وسيسعى للتعويض أمام فريق لا يملك سوى الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث، كما سيحل الظفرة ضيفاً ثقيلاً على عجمان، في مواجهة قوية على فريقين متميزين، خصوصاً أن الظفرة أقصى فريق الجزيرة أخيراً من بطولة كأس رئيس الدولة.

من جانبه، سيكون الجزيرة على موعد مع مواجهة خورفكان المتطور، الذي لم يخسر أي مباراة في الدور الثاني، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنتين، أما الجزيرة فنجح في جمع ست نقاط، لكنه لايزال يبحث عن موطن الخلل في فريق يضم كماً هائلاً من النجوم.

وفي الفجيرة، سيبحث صاحب الأرض على أول فوز في الدور الثاني، وهو نفس هدف ضيفه اتحاد كلباء.