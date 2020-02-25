مدرب العين: مقولة مورينهو "الدفاع يجلب البطولات" تصلح مع إنترميلان

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل إن مقولة مواطنه، جوزيه مورينهو بأن "الدفاع يجلب البطولات" صحيحة لكن مع فريق انترميلان الايطالي الذي توج معه "سبشال ون" بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2010 على حساب بايرن ميونخ الإيطالي.

وأكد المدرب أن استقبال فريقه لـ 5 أهداف في مباراة ربع نهائي كأس الدولة أمام فريق الوصل ليس بالأمر بالمقلق خصوصاً وأنهم استطاعوا في المقابل تسجيل 6 أهداف وحققوا المهم وهو حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وقال بيدرو في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم" إذا ما كان يؤمن بمقولة مدربه السابق مورينهو، "ما قاله مورينهو يعتمد على الفريق ونوعية اللاعبين الموجودين في التشكيلة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا متأكد أن فريق انتر ميلان لم يكن ليتوج بذلك اللقب إلا باعتماده لتلك الطريقة الدفاعية التي شاهدها الجميع، لقد لعبوا بطريقة وفق إمكانيات اللاعبين ولا أعتقد أن ريال مدريد أو برشلونة كان سيفوز باللقب إذا لعب بنفس طريقة انترميلان".

وتابع المدرب الذي توج تحت قيادة مورينهو بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في 2004: "في فريقي العين لدي تشكيلة من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لذلك فأننا نعتمد الأسلوب الهجومي، صحيح أننا استقبلنا 5 أهداف وأنا راضٍ على أداء اللاعبين في تلك المباراة خصوصاً وأننا حققنا المهم وهو الفوز، بـ 6 اهداف سجلها الثنائي لابا كودجو وكايو كانيدو لوحدهما".

واستكمل مدرب فريق العين حديثه، وقال: "نحن الآن أصبحنا نعرف مدى إمكانيات لاعبينا، في تقديري أن على فريق حتا أن يكون حذراً في المباراة التي ستجمعنا معه مساء يوم غد، نحن فريق يحب اللعب بالأسلوب الهجومي، أنا متأكد بأننا سنسجل الأهداف، نحن نريد أن نفوز في المباراة بطريقتنا الهجومية التي أصبحنا نعتمد عليها".

واعترف المدرب البرتغالي بصعوبة المواجهة المنتظرة أمام حتا، مشيراً إلى أن منافسه يفضل الاستحواذ على الكرة وهو ما يمكن أن يصعب من مهمة فريقه، وقال: "نحن سنخوض مباراة أمام فريق يحب يلعب كرة قدم حقيقية في الملعب والاستحواذ على الكرة، على فريق أن يكون جاهزاً بما فيه الكفاية وأن يحافظ على تركيزه طوال وقت اللقاء".

وأضاف: "سنذهب لمواجهة فريق حتا بهدف وأضح هو تحقيق الفوز، نحن نحترم منافسنا ونعرف أنهم يحتاجون للحصول على نقاط المباراة كاملة كما انهم يلعبون على أرضهم لذا سيحاولون ما بوسعهم لتحقيق الفوز، في المقابل فريقي يعيش لحظات جيدة في الفترة الحالية والجميع يعرف ما علينا فعله في الدوري".