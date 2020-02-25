سالم حديد: الشارقة يفتقد شخصية البطل.. وكايو ليس هدافاً

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، افتقد في الموسم الحالي إلى شخصية البطل التي كان يتميز بها الموسم الماضي، وبات مطالباً باستعادتها حال تمكن من الوصول إلى التوليفة المناسبة واللاعب الهداف الذي يعرف كيف يسجل ويترجم مجهود زملائه في الملعب إلى أهداف في المرمى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «البرازيلي الجديد كايو لوكاس لاعب جيد، لكنه ليس هدافاً، لذا لابد من العودة التدريجية لمواطنه إيغور كورنادو بعد شفائه من الإصابة لمساعدة الشارقة كثيراً في الفترة الماضية، بعدما وضح تأثير غيابه الكبير في صفوف الفريق»، مطالباً مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري بضرورة «إعادة النظر في الطريقة التي يلعب بها الشارقة حالياً والتي تميل إلى الدفاع أكثر من اللازم، ما تسبب في تراجع نتائجه في الفترة الماضية وبالتالي خسارته نقاطاً عدة، خصوصاً مع فرق أقل منه في المستوى الفني».

وأضاف أن «على الشارقة أن يعود إلى أسلوبه السابق في اللعب، وهو المبادرة بالهجوم وأسلوب اللعب السريع والضغط على المنافس في ملعبه، بدلاً من الأسلوب الحالي وهو اللعب في منتصف الملعب والاعتماد فقط على الهجمات المرتدة».

وأوضح سالم حديد: «كان الفريق بحاجة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى عملية التوازن في اختياراته للاعبين في المراكز المختلفة، إذ كان يفترض التعاقد مع مهاجم صريح بدل ريكاردو غوميز، الذي انتقل إلى اللعب في صفوف نادي اتحاد كلباء على سبيل الإعارة لأنه من دون وجود لاعب رأس حربة صريح، وكذلك صانع ألعاب فإن أداء الفريق لن يتحسن بالصورة المطلوبة، لكن مع عودة إيغور فإن ذلك سيحل مشكلة غياب صانع الألعاب».

وأكمل «من أراد لقب بطولة الدوري عليه أن يلعب بشخصية قوية، الشارقة كان يلعب في الموسم الماضي بروح قتالية وبعزيمة قوية وبإصرار، وأنصار الفريق بحاجة إلى رؤية هذه الروح وهي تعود مرة أخرى إلى الفريق بعدما غابت عنه في الفترة الأخيرة». وأضاف «رغم أن ما يحدث في الفريق يُعد عملاً جماعياً، إلا أننا لاحظنا أن الفريق بعد كل تراجع يخرج مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري ويعلن عن تحمله المسؤولية».

وعلى الرغم من الفوز الأخير للشارقة على اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، إلا أنه لم يكن مقنعاً من حيث الأداء والمستوى الفني مقارنة بالأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي، وأبهر به الجميع وحصد من خلاله لقب الدوري الموسم الماضي.

وتابع: «رغم أنه تم استقطاب كايو في الانتقالات الشتوية للعب ضمن لاعبي الأطراف إلا أن الشارقة لا ينقصه اللاعبون في الأطراف، إذ إن لديه أكثر من لاعب يجيد اللعب في هذا المركز، مثل عمر جمعة وسيف راشد، لكنه كان بحاجة إلى لاعب يسجل الأهداف، أي لاعب مهاجم ورأس حربة صريح».

ووصف حديد مهاجم الفريق محمد خلفان باللاعب الجيد ، لكنه بحاجة إلى المساندة الكبيرة من خط الوسط، مؤكداً أن «الشارقة بحاجة إلى تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، لكن ميل الفريق إلى أسلوب اللعب الدفاعي أكثر من اللازم منح الفرصة لفرق أخرى للتفوق عليه».

وشدّد سالم حديد على مساندة الجميع ودعمهم للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، واصفاً إياه بالمدرب المواطن الناجح والمتميز، مؤكداً أن «هناك أموراً بسيطة في الفريق عليه أن يقوم بتداركها حتى يستعيد الشارقة بريقه السابق».

سالم حديد:

«الشارقة بحاجة إلى تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص».

«بعد كل تراجع يخرج العنبري ويعلن عن تحمله المسؤولية»!