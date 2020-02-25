«كونغرس» المؤتمر الدولي لاتحاد الشطرنج في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات كونغرس المؤتمر الدولي لاتحاد الشطرنج بمشاركة 194 اتحاداً من مختلف قارات العالم في العاصمة أبوظبي، وتشهد الفعاليات التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط انعقاد مؤتمر كونغرس أبوظبي 2020، وتستمر لغاية الأول من مارس المقبل.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي والعديد من الأنشطة الرياضية الضخمة التي تعبّر عن مدى تقدم وحضارة دولة الإمارات في النهوض بالرياضة. وأضاف في بيان صحافي: «هذا الحضور للاتحاد الدولي للشطرنج يؤكد المكانة العالية التي تحتلها أبوظبي على خارطة الرياضة والسياحة في العالم».