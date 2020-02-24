بالفيديو.. صورة نادرة للشيخ زايد تعود إلى عام 1957 ستعرض في نيويورك

المصدر: دبي - أحمد أبوالشايب

كشف مدير إدرة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني فرحان المرزوقي، أن صورة نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعود إلى عام 1957 سيتم عرضها في حديقة سنترال بارك خلال ماراثون زايد الخيري المقرر إقامته في ولاية نيويورك الأميركية 28 من مارس المقبل.

وقال المرزوقي لـ«الامارات اليوم» أن الأرشيف الوطني سيشارك في الماراثون بمعرض صور ووثائق تاريخية مختلفة، تتكلم عن جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون لمختلف دول العالم ومنها صورة للمغفور له الشيخ زايد لدى ذهابه إلى نيويورل في إبريل 1957، والمفارقة أن الصورة موجودة في حديقة سنترال بارك مكان إقامة الماراثون.

وشارك المرزوقي في مؤتمر صحافي اليوم -الاثنين- عقد فندق ومنتجع الحبتور في دبي، للكشف عن تفاصيل الماراثون بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور رجل الأعمال المعروف خلف الحبتور راعي الماراثون، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور محمد خلف الحبتور، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي.