مذكرة تفاهم بين مجلس أبوظبي الرياضي و«أغذية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة أغذية، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، على هامش فعاليات معرض الخليج للأغذية (غلفود 2020).

ووقّع المذكرة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، المهندس طارق أحمد الواحدي.

وتهدف الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، إلى تعزيز نمط الحياة الصحية والحيوية لما فيه خدمة للمجتمع. كما ستصبح «أغذية» بموجب المذكرة شريكاً رسمياً لمجلس أبوظبي الرياضي في ما يتعلق بتوفير المرطبات المنعشة والمياه، خلال جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، حيث ستوفر نحو ثلاثة ملايين عبوة مياه سنوياً، لتغطية جميع الفعاليات الرياضية المجتمعية والعالمية، التي تنعكس إيجاباً للمحافظة على النمطين الصحي والرياضي، لكل المشاركين بتلك الفعاليات.

في المقابل، تم اختيار مجلس أبوظبي الرياضي شريكاً للتعاون مع مبادرة أغذية للاستدامة، لجمع وإعادة تدوير عبوات المياه الفارغة بعد انتهاء الفعاليات التي يقيمها المجلس. وستتيح هذه المبادرة الفرصة أمام المستهلكين، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تدعم نمط حياتهم الصحية، وجهودهم الرامية إلى المحافظ على البيئة.