شركات أغذية تُوظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتقليل الهدر

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أمس، فعاليات «غلفود للتصنيع 2026»، المعرض المتخصص في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفاد مسؤولون وخبراء، على هامش معرض «غلفود للتصنيع»، بوجود توجه متنامٍ لدى شركات صناعة الأغذية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات الرقمية وإنترنت الأشياء، لتعزيز الإنتاجية وتقليل الهدر، وتطوير العمليات التشغيلية، وزيادة كفاءة الإنتاج.

وتفصيلاً، افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أمس، فعاليات «غلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صُنّاع القرار في هذا القطاع.

وتفقد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ويستمر المعرض حتى الغد، تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.

ويقام «غلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «غلف هوست»، و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة»، و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض، تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها خمس دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.

وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.

ويواصل «غلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصةً رائدةً لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.

ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون وخبراء، على هامش المشاركة في معرض «غلفود للتصنيع»، بوجود توجه متنامٍ لدى شركات صناعة الأغذية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات الرقمية وإنترنت الأشياء، بهدف تطوير العمليات التشغيلية، وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن توظيف هذه التقنيات يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز المبيعات، وتحسين معايير الاستدامة، فضلاً عن تقليل الهدر في خطوط الإنتاج، فيما استعرضت شركات مشاركة في المعرض حلولاً تقنية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي عبر منصاتها.

وقال عضو مجلس الإدارة في مجموعة «إفكو العالمية»، مايد المعيني، إن «الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُشكّلان جزءاً مهماً من توجهات المجموعة خلال الفترة الحالية، لتطوير قدراتها التشغيلية والتصنيعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج والاستجابة لمتطلبات الأسواق».

وأضاف أن المجموعة تواصل جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتنويع مصادر التوريد، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

من جانبها، قالت مديرة التسويق في شركة «سينتيوم»، فاليريت أودوم، إن «شركات صناعة الأغذية والمشروبات تتوسع بصورة متنامية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأوضحت أن الشركة تستخدم هذه التقنيات حالياً في قطاعات مختلفة، من أبرزها التسويق ودعم المبيعات، عبر تحليل اتجاهات السوق ورصدها، وتطوير التوصيات التسويقية، بما يسهم في دعم نمو المبيعات.

بدورها، قالت مديرة قسم الأغذية والمنتجات الزراعية في «بزنس فرانس» بالإمارات، إلينور سيار، إن «شركات عدة مشاركة في المعرض تستعرض توجهاتها في مجال التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تُمثّل توجهاً ملحوظاً في قطاع صناعة الأغذية».

وأضافت أن الشركات تعتمد على هذه التقنيات لزيادة الإنتاج والمبيعات، ودعم الاستدامة، والحد من الهدر في خطوط الإنتاج.

• توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بقطاع الأغذية يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز المبيعات، وتحسين معايير الاستدامة.

• 3 معارض متخصصة في الأغذية تقام بالتزامن مع «غلفود للتصنيع»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة.