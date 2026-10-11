غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في "الأسبوع العالمي للغذاء"

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء 2026" .

وجاءت مشاركة الغرفة للمرة الرابعة على التوالي في هذا الحدث، من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة .

واستعرضت الغرفة خلال مشاركتها مقومات قطاع الأغذية في إمارة الشارقة، وما يوفره من فرص واعدة للنمو والتوسع .

وأكدت الغرفة أن مشاركتها في "الأسبوع العالمي للغذاء 2026"، تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضور إمارة الشارقة على خارطة صناعة وتجارة الأغذية إقليمياً ودولياً، والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة في هذا القطاع، وما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال والاستثمار فيه، مشيرة إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في الشارقة سجل نمواً بنسبة 112% في حجم المشاريع خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي جاذبية الإمارة للاستثمارات في هذا القطاع، ومكانتها كمحور إقليمي للأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به.