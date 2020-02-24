البريطاني مورغان بطل «دبي جونيور ريغاتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت شواطئ جميرا، أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا، لناشئي وصغار الشراعية الحديثة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأسفرت المنافسات عن تتويج البريطاني، جوش مورغان، من نادي دبي للقوارب الشراعية الحديثة (دوسك) بالمركز الأول، في الترتيب العام لمنافسات ليزر 4.7، وحلّ بعده في المركز الثاني الهولندي بين مويلكير من نادي دبي، بينما حازت اليازية إبراهيم يوسف المنصوري المركز الثالث، وحصلت على المركز الأول في فئة الفتيات.

وفي فئة اوبتمست صغار توّج المتسابق السويسري كارلو فون وونستير، من نادي دبي للقوارب الشراعية الحديثة (دوسك)، بالمركز الأول، وحلّ ثانياً المتسابق حامد الحمادي من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وذهب المركز الثالث إلى شقيقه وزميله في الفريق حمد.