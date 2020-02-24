منتخب الرماية يصطاد برونزية المسدس للرجال

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حقق رماة المنتخب الوطني الميدالية البرونزية في مسابقة 10 أمتار مسدس للرجال، في البطولة العربية الـ15 للرماية، وبطولة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التي تقام برعاية مجموعة اللولو العالمية، المقامة حالياً في مصر وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 400 رام ورامية يمثلون 15 دولة عربية.

ومثّل المنتخب الوطني فريق يضم كلاً من: أمين طاهر وأحمد الأميري وعثمان البلوشي، فيما تعتبر الميدالية السابعة خلال مشاركة فريق الرصاص وضغط الهواء.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سموّ الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عن سعادته بالمشاركة الواسعة من قبل الراميات العرب، وقال في تصريحات صحافية: «نشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه فتياتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا من مكانة».