الكويتية هاجر تحرز ذهبية بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

توّجت الكويتية هاجر عبدالملك بالميدالية الذهبية في بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات المقامة في ضيافة مصر، بعد أن حققت 39 طبقاً في النهائي، بينما نالت المصرية سوزان جابر الفضية برصيد 35 طبقاً، ثم مواطنتها ماجي عشماوي برصيد 26 طبقاً لتنال الميدالية البرونزية. وعلى مستوى الفرق، توجت مصر بالذهب، وتصدرت بـ319 طبقاً، بينما عادت الفضية إلى منتخب الكويت، ثم عمان ثالثاً.

وفي بطولة العرب انتزعت مصر الميداليات الثلاث واحتكرت منصة التتويج في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وتصدرت بـ358 طبقاً، بينما توقف رصيد الكويت عند 357 طبقاً، ثم لبنان ثالثاً بـ347 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي احتكر رماة مصر المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز أحمد قمر بالمركز الأول، وجاء ثانياً مصطفى حنيش، ثم البرونزية لعبدالعزيز محيلبة.

وفاز منتخب الناشئين المصري بالميداليات الثلاث في الفردي، بعد فوز يوسف صادق بالذهبية ويوسف حاتم بالفضية وربيع عبدالشفيع بالبرونزية. وحقق رماة المنتخب نتائج طيبة قياساً بأنها البطولة الخارجية الأولى لهم، وهي خطوة جادة على الطريق، وتألق محمد سعيد سالم وحقق 94 طبقاً، ثم 84 طبقاً لأحمد قحطان النعيمي، و81 طبقاً لأحمد عبدالله مجرن.