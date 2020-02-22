تجاوزات وتوتر بعد السوبر المصري.. ومرتضى: «لن نلعب الإثنين»

المصدر: سيد مصطفى ■أبوظبي

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أول من أمس، في أبوظبي، على لقب السوبر المصري الذي توج به أصحاب القمصان البيضاء بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي صفر-صفر)، تجاوزات عدة من بعض اللاعبين أدت إلى توتر الأجواء في نهاية اللقاء، على الرغم من الصور الرائعة التي رسمها 33790 ألف متفرج حضروا إلى استاد محمد بن زايد لمؤازرة الفريقين.

وتصدرت أربعة سلوكيات المشاهد الخارجة عن النص في المباراة يتقدمها احتفال لاعب الزمالك عبدالله جمعة أمام جمهور الأهلي بعد الركلة الأخيرة الحاسمة، ورمي بعض مشجعي الأهلي زجاجات المياه على لاعبي الزمالك في أرضية الملعب، ومحاولة الاشتباك بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية، فضلاً عن الاحتفالية المسيئة والاستفزازية من قائد الزمالك شيكابالا لجمهور الأهلي، ومحاولات لاعب الأهلي النيجيري أجاي استفزاز جماهير الزمالك رداً على تصرف عبدالله جمعة.

وقال عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري محمد فضل لـ«الإمارات اليوم»: إن «هناك لجاناً مختصة ستدرس بعناية كل الحالات وستصدر قراراتها وفق اللوائح إذا ثبت أن هناك خطأ قد وقع من أحد»، في الوقت الذي أشاد فيه بالتنظيم الرائع لمباراة السوبر في أبوظبي، مؤكداً أن: «الإمارات أبهرتنا بتنظيم على أعلى مستوى لواحدة من المباريات الأكثر أهمية ليس في مصر وإنما في الوطن العربي، فخرج التنظيم خارج الملعب وداخله على أفضل ما يكون وعلى مستوى التوقعات».

وأضاف: «حينما عُرض علينا تنظيم السوبر في أبوظبي لم نتردد للحظة واحدة، لقناعتنا بأن المباراة ستخرج بالصورة التنظيمية التي تليق بها وبمكانتها التاريخية».

من جهته، انتقد لاعب الأهلي السابق عماد متعب تصرفات عبدالله جمعة في حق جماهير ناديه، وقال لقناة «أون سبورت»: «إن جماهير الأهلي يجب ألا تُعامل بهذا الشكل من لاعب في فريق يعتبر المنافس الأول لها»، مضيفاً: «لا يستطيع أحد أن يسلب حق جمعة في الاحتفال بالفوز، ولكن ليس باستفزاز جماهير الأهلي، فهذا التصرف سيصعّب من الجهود الرامية إلى عودة الجماهير للمدرجات المصرية».

وتواصل التوتر بين الناديين بعد أن دخل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في تحدٍ مُعلن مع اتحاد الكرة، مؤكداً أنه لن يخوض مباراة القمة مع الأهلي في الدوري المصري الإثنين المقبل. وقال في تصريحات لقناة الزمالك: «لو وقف رئيس اللجنة المؤقتة عمرو الجنايني على رأسه لن ألعب مباراة الأهلي»، فيما يشدد الجنايني على أن «القمة ستُقام في موعدها المحدد».

التجاوزات

■احتفال عبدالله جمعة أمام جمهور الأهلي بعد ركلة الحسم.

■رمي مشجعين للأهلي زجاجات المياه على لاعبي الزمالك.

■محاولة الاشتباك بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية.

■احتفالية مسيئة واستفزازية من قائد الزمالك شيكابالا لجمهور الأهلي.

■محاولات لاعب الأهلي النيجيري أجاي استفزاز جماهير الزمالك رداً على تصرف عبدالله جمعة.

الأضواء تركّزت على «كهربا».. ورئيس الزمالك يصفه بـ «اللاعب النحس»

تسلطت أنظار الجماهير المصرية على لاعب الأهلي الحالي والزمالك سابقاً محمود عبدالمنعم «كهربا» منذ اشتراكه في المباراة بالدقيقة 75، إذ وتّر أجواء اللقاء لاسيما بعد اصطدامه مع طارق حامد في إحدى الكرات بينهما، وسط مخاوف زملكاوية بإمكانية تسجيله بمرمى فريقه السابق.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات صحافية إن «كهربا سبّ طارق حامد بعد لعبة مشتركة بينهما، ما جعل الأخير يخرج عن شعوره الطبيعي». أما رئيس الزمالك مرتضى منصور فسخر من لاعب الزمالك السابق «كهربا»، ووصفه في تصريحات تلفزيونية بـ«اللاعب النحس»، مشيراً إلى أنه «تسبب في خسارة الزمالك مباراة السوبر حينما كان يلعب بالقميص الأبيض، وقد نقل نحسه إلى الأهلي ليخسر السوبر أمام الزمالك». وكان لاعبون ومحللون انتقدوا قرار مدرب الأهلي، السويسري فايلر بإشراك كهربا أمام الزمالك، وقال رضا عبدالعال الذي سبق له اللعب بقميص الناديين: «فايلر أضاع المباراة من فريقه بأخطاء ساذجة أبرزها إشراك كهربا في المباراة بالدقيقة 75، إذ كان واضحاً أن اللاعب وقع تحت تأثير الضغوط النفسية التي أثرت في تركيزه، وكانت هناك عناصر أخرى على مقاعد البدلاء جاهزة مثل وليد سليمان».

- عماد متعب:

«تصرف عبدالله جمعة سيصعّب من الجهود الرامية إلى عودة الجماهير للمدرجات المصرية».

- مرتضى منصور:

«لو وقف رئيس اللجنة المؤقتة عمرو الجنايني على رأسه لن ألعب مباراة الأهلي».