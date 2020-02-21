سعر تذكرة ربع نهائي الكأس يصل إلى 150 درهماً

المصدر: منصور السندي ■دبي

أعلن اتحاد كرة القدم، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن توافر تذاكر مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، التي ستقام اليوم وغداً، إذ تراوح أسعار التذاكر بين 15 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية، و50 درهماً لمقاعد الدرجة الأولى، و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

وتجمع مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الظفرة مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع بني ياس، والوصل مع العين، والشارقة مع اتحاد كلباء.

وذكر اتحاد الكرة أن تذاكر المباريات متاحة للبيع للجمهور، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة «بلاتينيوم ليست».

وأشار اتحاد الكرة إلى أن بوابات الدخول للجمهور، في مباراة الظفرة والجزيرة، ستفتح عند الساعة 18.30، فيما تقام المباراة عند الساعة 20.30 على استاد الشامخة في بني ياس، وتقرر فتح بوابات الدخول لمباراة شباب الأهلي وبني ياس عند الساعة 15.30، في حين ستلعب المباراة عند الساعة 17.30 على استاد خليفة بن زايد بنادي العين، فيما تفتح بوابات الدخول لمباراة اتحاد كلباء والشارقة عند الساعة السادسة والنصف، وستقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف على ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، فيما ستفتح بوابات الدخول لمباراة العين والوصل عند الساعة 15.30، علماً بأن المباراة ستلعب عند الساعة 17.30 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.